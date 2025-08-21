Kevin Costner si difende dalle accuse per scena di stupro in Horizon 2

L’attore e regista americano respinge le accuse, definendole “una menzogna sfacciata” costruita con “affermazioni false e un linguaggio sensazionalistico per danneggiare la mia reputazione”. Ha risposto a una causa intentata da Devyn LaBella, stunt double di Ella Hunt, che lo accusa di averla costretta a girare una scena di stupro violento, mai prevista dalla sceneggiatura, senza il suo consenso e senza la presenza di un intimacy coordinator

Ha risposto a una causa intentata da Devyn LaBella, stunt double di Ella Hunt, che lo accusa di averla costretta a girare una scena di stupro violento, mai prevista dalla sceneggiatura, senza il suo consenso e senza la presenza di un intimacy coordinator.

L’attore e regista americano respinge le accuse, definendole “una menzogna sfacciata” costruita con “affermazioni false e un linguaggio sensazionalistico per danneggiare la mia reputazione”.

Secondo la denuncia, presentata nel maggio scorso presso la corte superiore di Los Angeles, Devyn LaBella sostiene di essere stata coinvolta in una sequenza improvvisata che l’avrebbe esposta a una simulazione di aggressione sessuale. Kevin Costner ha replicato con fermezza, definendo la versione dell’accusatrice “una menzogna sfacciata” costruita con “affermazioni false e un linguaggio sensazionalistico per danneggiare la mia reputazione”.

Costner si trova al centro di un contenzioso giudiziario legato al film Horizon: An American Saga – Chapter 2. L’attore e regista ha risposto a una causa intentata da Devyn LaBella, stunt double di Ella Hunt, che lo accusa di averla costretta a girare una scena di stupro violento, mai prevista dalla sceneggiatura, senza il suo consenso e senza la presenza di un intimacy coordinator.

Nella denuncia, Devyn LaBella riferisce di non essere stata avvisata che un nuovo attore maschile avrebbe dovuto immobilizzarla, spingerla a terra e “strappare violentemente la sua gonna”. L’attrice aggiunge che Costner le avrebbe ordinato di “sdraiarsi” mentre chiedeva al collega di “ripetere più volte una simulazione di stupro violento”, provando differenti modalità della scena. La stunt performer ritiene che quanto accaduto violi le regole contrattuali stabilite dal sindacato Sag-Aftra, che impongono un preavviso di 48 ore e il consenso esplicito per girare sequenze di nudo o rapporti sessuali simulati. Inoltre, denuncia l’assenza dell’intimacy coordinator, figura prevista dal contratto di Hunt e, di conseguenza, anche per la sua controfigura.

Nella sua ricostruzione, la stuntwoman Devyn LaBella racconta che il 2 maggio 2023, il giorno successivo a una scena già prevista in cui un altro personaggio violentava Juliette (ruolo interpretato da Ella Hunt), Costner avrebbe deciso di inserire un’ulteriore sequenza non concordata. Poiché Hunt aveva rifiutato di interpretarla, la stunt double sarebbe stata convocata all’oscuro del fatto che l’attrice principale avesse rinunciato a girarla.

Ha inoltre sottolineato che la stunt woman Devyn LaBella “non aveva prestato alcun consenso all’azione richiesta una volta posizionata” e che non indossava “gli indumenti protettivi necessari a garantire copertura, sicurezza e tutela”.

La versione di Devyn LaBella ha trovato sostegno in un documento depositato a giugno da Celeste Chaney, intimacy coordinator impegnata nella produzione della pellicola in questione. Chaney ha descritto l’episodio come “una scena di stupro violento, non programmata né pianificata, imposta all’improvviso ad attori e stunt professionisti”.

La replica di Kevin Costner

La difesa di Costner, illustrata dall’avvocato Marty Singer, dipinge un quadro opposto. Nel fascicolo presentato in tribunale, viene citato un messaggio inviato da Devyn LaBella al suo supervisore nove giorni dopo l’episodio: “Thank you for these wonderful weeks! I so appreciate you! I learned so much and thank you again. I’m really happy it worked out the way it did too. Have a great rest of the shoot and yes talk soon!” (Traducibile così: “Grazie per queste settimane meravigliose! Ti sono davvero grata! Ho imparato tantissimo e grazie ancora. Sono davvero felice che sia andata così. Ti auguro una splendida conclusione delle riprese e sì, ci sentiamo presto!”).

Secondo la dichiarazione di Kevin Costner, queste parole testimonierebbero “entusiasmo e gratitudine, non rabbia né risentimento”. L’attore ribadisce che la causa di LaBella è “opportunistica e pruriginosa”, supportata da “affermazioni fittizie quanto il film stesso”, e respinta dalle dichiarazioni giurate di numerosi membri della troupe, oltre che da fotografie di scena scattate in tempo reale.

Per la difesa, la presunta improvvisazione di uno stupro non sarebbe mai avvenuta: si sarebbe trattato, piuttosto, di un momento preparatorio che anticipava due violenze mostrate solo fuori campo.