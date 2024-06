8/10 ©Getty

Kevin Costner assieme a Ella Hunt, all'anagrafe Ella Mary L. Grob, attrice e cantante britannica classe 1998. L’attrice è nel cast del film di Costner, Horizon. Ella Hunt ha fatto il suo esordio cinematografico a 13 anni nel film Intruders, a cui sono seguiti ruoli minori in Les Misérables (2012) e Robot Overlords (2014). Il suo 1° ruolo cinematografico importante è stato quello di Anna in Anna and the Apocalypse, per cui è stata candidata al Scottish BAFTA. Dal 2019 al 2021 ha interpretato Susan Huntington Gilbert Dickinson nella serie televisiva Dickinson