Horizon: An American Saga, il trailer del film con Kevin Costner

È uscito il trailer ufficiale del film Horizon: An American Saga, pellicola di e con Kevin Costner. Potete guardare il video di presentazione del film nella clip in alto, posta in testa a questo articolo.

Il divo di Hollywood ha svelato il video che anticipa ciò che vedremo nella sua prossima pellicola, un'opera in cui realizza la sua personalissima epopea western. Il progetto è stato la sua "più grande sfida" finora, come ha spiegato durante un'intervista rilasciata al magazine americano Deadline.



“Quando Kevin Costner ha svelato il trailer di Horizon: An American Saga, il primo della sua pianificata epopea in quattro parti sull'American West, il vincitore di due premi Oscar sembrava estremamente felice - almeno su Zoom”, spiega Angelique Jackson in un articolo pubblicato nelle scorse ore sul sito web statunitense Deadline, in cui viene riportata l'intervista dell'attore.



"I trailer sono sempre stati la parte preferita per me, anche quando ero un ragazzo che andava al cinema", ha detto Costner, sorridendo mentre presentava le prime immagini in una conversazione virtuale con i giornalisti. "Siete ovviamente lì per vedere il film che volete, ma non è bello quando vedete cosa sta per arrivare? ... E con questo in mente, ho fatto del mio meglio per mostrare quella che sarà una saga in quattro parti”, ha proseguito Costner.



