Yellowstone 5, il trailer della serie con Kevin Costner. VIDEO

Yellowstone, 15 ragioni per cui vedere assolutamente la serie tv

Basterebbe un solo motivo per guardare 'Yellowstone' - perché è una serie semplicemente stupenda, punto -, ma noi ve ne diamo ben quindici, dunque non avete veramente più scuse! L'appuntamento con la terza stagione è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV)

Kevin Costner. Partiamo dal motivo più ovvio, cioè da lui, l'interprete di John Dutton, un uomo chiamato passato, strenuo difensore di un modo di vivere che ormai è sulla strada del declino. Ranchero tutto d'un pezzo, padre severo e spesso giusto (non sempre, però...), nonno amorevole: quello portato in scena dall'ottimo Costner è un personaggio assai complesso e assai affascinanente, non c'è che dire. - © Paramount Network

L'epica sigla d'apertura. Se i titoli di testa servono a dichiarare il mood di una serie tv e a veicolare agli spettatori le prime informazioni sul mondo in cui stanno per immergersi, allora la sigla di Yellowstone - accompagnata dalla maestosa musica di Brian Tyler - è semplicemente perfetta. E per questo motivo non si skippa, mai! - © Paramount Network