La generazione di Giuse The Lizia, tra instabilità e amori fragili

L’ansia prima di salire sul palco si somma a quella per lo scudetto del Napoli. Per Giuse, artista classe 2003 e da sempre tifoso della squadra partenopea, due date importanti si sono trovate a coincidere. In entrambi i casi, è stato un successo. “Vengo da Bagheria, in provincia di Palermo, e ogni tanto qualcuno mi guarda storto quando dico di essere tifoso del Napoli. Sono comunque affezionato alla squadra della mia terra, se il Palermo tornasse in serie A e dovessi essere giù in Sicilia, magari l’abbonamento allo stadio me lo faccio” dice ridendo.

Giuse The Lizia, nome d’arte di Giuseppe Puleo, vive da anni a Bologna dove si è trasferito per studiare Giurisprudenza. Ha iniziato a scrivere le prime canzoni a 17 anni. Nel 2021 pubblica “Vietnam”, il singolo d'esordio prodotto da Mr Monkey e nel 2022 arriva finalista a Sanremo giovani con il brano “Sincera”. Dopo diversi EP e singoli di successo, pubblica due album, CRUSH nel 2023 e INTERNET l’anno successivo. Il suo ultimo singolo, 404 (una canzone de I Cani), è diventato in poco tempo la colonna sonora di un trend Tik Tok dedicato a relazioni finite (male) e via Whatsapp.

Nei suoi testi parla spesso d’amore, racconta se stesso e le esperienze che lo hanno segnato, svelando le ansie e la disillusione di un’intera generazione.

Lo abbiamo incontrato a Milano, nel backstage del MI AMI, a pochi minuti dal primo live che ha inaugurato l’Internet Explorer Tour, che questa estate lo porterà nei principali festival musicali italiani.