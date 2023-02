Yellowstone, Kevin Costner ringrazia per il Golden Globe VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La star di Yellowstone, Kevin Costner, ha condiviso un video su Instagram in cui riceve il Golden Globe come miglior attore in un dramma. Nominato insieme a Jeff Bridges per The Old Man, Diego Luna per Andor, Bob Odenkirk per Better Call Saul e Adam Scott per Severance, Costner ha spiegato che ha dovuto saltare la cerimonia di gennaio a causa dei danni provocati dalla tempesta dalle forti piogge nel sud della California in quel periodo, nonostante i suoi sforzi per partecipare. Durante i Golden Globes 2023, la presentatrice Regina Hall ha detto infatti che l'attore si stava riparando dalle forti piogge a Santa Barbara.