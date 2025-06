Festival di Locarno 2025, con Lucy Liu premiato anche Alexander Payne

Lucy Liu, tra cinema, arte e impegno umanitario

Un altro momento di rilievo sarà quello dedicato a Lucy Liu, che salirà sul palco di Locarno giovedì 14 agosto per ricevere il Career Achievement Award, riconoscimento che onora la sua carriera eclettica e multiforme. In quella stessa occasione, l’attrice presenterà, assieme al cast, il nuovo film Rosemead (2025) diretto da Eric Lin, intenso dramma ispirato a una storia vera, di cui Lucy Liu è anche produttrice. Nel film interpreta una donna gravemente malata, determinata a salvare il proprio figlio da un destino segnato dalle sue stesse ossessioni.

L’impegno dell’artista proseguirà il giorno successivo, venerdì 15 agosto, con una conversazione pubblica presso il Forum @Spazio Cinema, durante la quale il pubblico potrà confrontarsi direttamente con lei e scoprire aspetti inediti del suo percorso professionale e personale.



Parallelamente alla sua carriera cinematografica, Lucy Liu si è distinta anche nel campo delle arti visive. Le sue opere, tra sculture e dipinti realizzati con tecniche miste, sono state esposte in spazi espositivi prestigiosi come il National Museum di Singapore, il Napa Valley Museum e la New York Studio School. In riconoscimento della sua attività artistica, ha ricevuto la Harvard University Arts Medal e sta attualmente lavorando a una nuova serie di lavori su commissione per il 2026, destinati all’Australian Centre for Contemporary Art di Melbourne.

Il suo impegno non si ferma all’arte: da oltre vent’anni è attiva come ambasciatrice UNICEF, e il suo lavoro umanitario le è valso onorificenze di rilievo, tra cui il Danny Kaye Humanitarian Award e il Women’s World Award.