Mostra del Cinema di Venezia, Alexander Payne presidente di giuria

Il regista e sceneggiatore, due volte Premio Oscar, guiderà il gruppo di esperti che assegnerà i premi dell'82esima edizione della rassegna che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre

Alexander Payne, regista di The Holdovers - Lezioni di vita e due volte premio Oscar come sceneggiatore, sarà il presidente della Giuria internazionale del Concorso della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. La giuria avrà il compito di decidere i premi di questa edizione, primo fra tutti il Leone d'oro per il miglior film. Il nome di Payne è stato scelto dal Cda della Biennale su proposta del direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera. In giuria saranno presenti fino a un massimo di nove personalità del mondo del cinema e della cultura provenienti da diversi Paesi.

La carriera di Alexander Payne Nato nel 1961 a Omaha, in Nebraska, Payne ha debuttato nel 1996 scrivendo e dirigendo La storia di Ruth, donna americana. Tra i suoi film si ricordano Sideways - In viaggio con Jack, Paradiso Amaro, Nebraska, The Holdovers - Lezioni di vita. Payne, che ha vinto due volte l'Oscar per le sceneggiature di Sideways - In viaggio con Jack e Paradiso Amaro, ha ottenuto altre cinque nomination di cui tre come regista per Sideways - In viaggio con Jack, Paradiso Amaro e Nebraska e una per il miglior film con Paradiso Amaro.

Le dichiarazioni di Alexander Payne "È un grandissimo onore e una gioia far parte della giuria di Venezia. Anche se confesso l'imbarazzo di un regista nel dover confrontare i film uno contro l'altro, mi inchino davanti alla storia quasi centenaria della Mostra del Cinema di Venezia, che celebra a gran voce il cinema come arte. Non potrei essere più entusiasta", ha commentato Payne.