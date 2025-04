Biennale di Venezia, a Werner Herzog il Leone d'oro alla carriera

È stato attribuito al regista tedesco il Leone d'Oro alla Carriera dell'82/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico Barbera. "Sono profondamente onorato - ha dichiarato Herzog - ho sempre cercato di essere un Buon Soldato del Cinema e questa mi sembra una medaglia per il mio lavoro. Grazie. Tuttavia non mi sono ancora ritirato"

"Lavoro come sempre - ha ricordato Herzog nel messaggio alla Biennale -. Qualche settimana fa ho terminato un documentario in Africa, Ghost Elephants, e in questo momento sto girando il mio prossimo lungometraggio, Bucking Fastard, in Irlanda. Sto realizzando un film d'animazione basato sul mio romanzo The Twilight World, e interpreterò la voce di un personaggio nel prossimo film d'animazione di Bong Joon-ho. Non sono ancora finito", ha concluso.