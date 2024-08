Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver premio alla carriera

Weaver, icona del cinema d'azione (e non solo)

A due mesi esatti dall'annuncio dell'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera a Sigourney Weaver, l'attrice americana sta per ricevere il tributo dalla Biennale di Venezia, un'onorificenza sulla quale si era già espressa rilasciando una dichiarazione ufficiale colma di gratitudine nei riguardi degli autori coi quali ha collaborato sul set e che l'hanno fatta crescere come artista.

“Sono davvero onorata di ricevere il Leone d’Oro alla carriera dalla Biennale di Venezia. Questo premio è un privilegio che condivido con tutti i registi e collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni”, così commentava Weaver la decisione del Cda della Biennale che ha accolto la proposta del Direttore della Mostra, Alberto Barbera di premiare col Leone la star di Ghostbusters.

“Weaver ha poche rivali”, ha dichiarato Barbera sottolineando la centralità della statunitense nel cinema degli anni Ottanta, epoca in cui ha contribuito a forgiare la figura di un'eroina dalle caratteristiche specifiche sul grande schermo. Per il Direttore Sigourney Weaver è un'attrice “dotata di un grande temperamento, capace di muoversi con delicatezza ma senza fragilità, che ha imposto un’immagine di donna sicura e determinata, dinamica e tenace, non senza lasciar trapelare, con sfumature sempre diverse, una sensibilità femminile di intenso magnetismo”.