2/7 ©IPA/Fotogramma

La 59enne attrice italiana era come sempre molto chic, col suo completo bianco composto da blazer e pantaloni, indossato sopra una semplice camicetta nera. A completare il look, grandi occhiali da sole neri e una borsa in pelle bianca

Mostra del Cinema di Venezia 2024, da Angelina Jolie a Brad Pitt gli ospiti più attesi