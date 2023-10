Monica Bellucci e Tim Burton innamorati a Roma

Due interi giorni, tra l'hotel in cui Tim Burton ha soggiornato e la casa che Monica Bellucci possiede ai Parioli. Quella romana, per la coppia, è stata a tutti gli effetti una fuga d'amore.

Un amore che resiste alla lontananza

Di essere innamorata, Monica Bellucci lo ha dichiarato lei stessa. Dopo essere stati sorpresi dai fotografi lo scorso febbraio, l'attrice ha rilasciato un'intervista confermando la relazione. "Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto", ha detto. Per poi definirlo "uno di quegli incontri che capitano di rado nella vita". Si è innamorata dell'uomo, Monica, e sta ora conoscendo il regista. "Sarà un'avventura, io amo Tim", ha concluso. Galeotto fu, per i due, il Festival Lumière andato in scena a Lione nell'ottobre del 2022. L'attrice, presente nelle vesti di ospite d’onore, consegnò a un Tim Burton particolarmente commosso il premio Lumière alla carriera. Da quel momento in poi, ha avuto inizio una frequentazione sempre più intensa. Una frequentazione che ha saputo resistere alle migliaia di chilometri che separano le loro case (e le loro vite).