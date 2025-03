Marvel annuncia il cast di Avengers: Doomsday

Un annuncio in diretta rende noti i nomi degli attori che prenderanno parte al 5° capitolo sui supereroi Vendicatori della Marvel, che uscirà nel 2026. Attraverso una diretta trasmessa su YouTube e sui principali canali social, i Marvel Studios hanno rivelato in tempo reale i nomi delle star. Tra gli attori che torneranno a interpretare i loro ruoli spiccano Hemsworth, nuovamente nei panni di Thor, e Anthony Mackie come Captain America. Al loro fianco, Sebastian Stan aka Bucky Barnes e Paul Rudd alias Ant-Man



Marvel ha annunciato il cast di Avengers: Doomsday, svelando in diretta chi saranno gli attori che reciteranno sul set della pellicola in arrivo il prossimo anno. Da Chris Hemsworth a Vanessa Kirby fino a Letitia Wright, i nomi sono tanti e tutti stellari. Un annuncio in diretta li ha resi noti, svelando chi è che prenderà parte al quinto capitolo sui supereroi Vendicatori della Marvel, che uscirà nel 2026. Attraverso una diretta trasmessa su YouTube e sui principali canali social, i Marvel Studios hanno rivelato tutto il cast, per la gioia dei fan (che non vedevano l’ora di scoprire in compagnia di chi saranno il prossimo anno nelle sale cinematografiche). Tra gli attori che torneranno a interpretare i loro celebri ruoli spiccano Chris Hemsworth, nuovamente nei panni di Thor, e Anthony Mackie, ormai affermato come il nuovo Captain America, Sam Wilson. Al loro fianco ci saranno anche Sebastian Stan, che riprenderà il ruolo di Bucky Barnes, noto come Winter Soldier, e Paul Rudd, che tornerà a vestire i panni di Scott Lang, alias Ant-Man.



L’annuncio live ha sfruttato un hashtag dedicato per amplificare l’evento e coinvolgere i fan di tutto il mondo. E diciamo che la strategia è stata vincente, dato che nel giro di pochissimi minuti tutti i “marveliani” si sono trovati a parlare proprio di questo argomento. Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Kelsey Grammer, Florence Pugh, Lewis Pullman e molti altri si aggiungono al cast del film, come l'estenuante diretta dei Marvel Studios con l'annuncio live ha fatto sapere.

E ricordiamo che al San Diego Comic-Con dello scorso anno, tutti sono rimasti a bocca aperta quando è stato rivelato che Robert Downey Jr., noto per aver interpretato Iron Man per tutta la sua carriera nel Marvel Cinematic Universe, vestirà i panni di Doctor Doom. Potete guardare il video con cui i Marvel Studios hanno annunciato in diretta il cast di Avengers: Doomsday nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Una nuova avventura per gli Avengers L’Universo Cinematografico Marvel è pronto a stupire ancora una volta il pubblico con una produzione destinata a lasciare il segno. Attraverso una diretta trasmessa su YouTube e sui principali canali social (il cui video trovate in fondo a questo articolo), i Marvel Studios hanno rivelato in tempo reale i nomi degli attori che comporranno il cast di Avengers: Doomsday. Oltre ai volti già noti, la nuova pellicola darà spazio a personaggi inediti per l’MCU. Vanessa Kirby debutterà nel franchise Marvel nel ruolo di Sue Storm, la Donna Invisibile, personaggio che farà la sua prima apparizione nel film The Fantastic Four: First Steps. Letitia Wright tornerà invece nel ruolo di Shuri, erede del titolo di Black Panther, mentre Wyatt Russell riprenderà il ruolo di John Walker, noto anche come U.S. Agent. Tra le rivelazioni più inaspettate c’è la conferma della partecipazione di Tenoch Huerta Mejía, che aveva già interpretato Namor in Black Panther: Wakanda Forever. Il suo coinvolgimento in Doomsday è ufficiale, anche se rimane ancora avvolto nel mistero il ruolo che ricoprirà nella trama. Approfondimento Avengers: Doomsday, Chris Evans torna alla Marvel per il film

Un ritorno atteso sul grande schermo L’ultima volta che gli Avengers si erano riuniti sul grande schermo risale al 2019, quando affrontarono la battaglia finale contro Thanos in Avengers: Endgame. Quel capitolo segnò la fine di un’era, con l’addio a tre delle figure più iconiche dell’MCU: Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, Chris Evans nei panni di Captain America e Scarlett Johansson come Black Widow. Negli anni successivi, il Marvel Cinematic Universe ha continuato a espandersi, introducendo nuove figure pronte a raccogliere l’eredità lasciata dai veterani. Tra i personaggi che si sono affacciati per la prima volta sullo schermo troviamo Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, la nuova Black Panther di Letitia Wright e l’arrivo degli Eternals, che hanno contribuito ad arricchire il già vasto universo narrativo della saga. Nonostante la morte di Iron Man sembrasse aver definitivamente chiuso il capitolo legato a Tony Stark, una sorprendente svolta ha riacceso l’entusiasmo dei fan. Durante il San Diego Comic-Con dello scorso anno, Robert Downey Jr. ha annunciato a sorpresa il suo ritorno nell’MCU, ma questa volta in un ruolo del tutto inedito. L’attore interpreterà infatti il celebre villain Victor von Doom, meglio noto come Dottor Destino, il principale antagonista di Avengers: Doomsday. Rivolgendosi alla folla presente all’evento, Downey Jr. ha lasciato intendere la natura della sua nuova interpretazione con una battuta enigmatica: “Nuova maschera, stesso compito”. Approfondimento Robert Downey Jr. annuncia il ritorno a sorpresa in Avengers: Doomsday