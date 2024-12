Avengers: Doomsday, Chris Evans torna alla Marvel per il film

È ufficiale: Chris Evans tornerà nell’universo Marvel nel film Avengers: Doomsday. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato nell'MCU Steve Rogers, alias Capitan America, arriverà sul grande schermo il 1º maggio 2026. Tuttavia, non è ancora noto il suo ruolo. Infatti, nel 2019 in Avengers: Endgame, Capitan America era invecchiato e aveva passato lo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), mentre quest’estate era brevemente comparso in una scena di Deadpool & Wolverine nei panni di Johnny Storm, la Torcia Umana, il personaggio che aveva interpretato nelle pellicole dei Fantastici Quattro nel 2005 e nel 2007. Anche i dettagli della trama non sono stati ancora divulgati. L’unica certezza è che tornerà Robert Downey Jr., ma non nei panni storici di Iron Man, bensì in quelli del Dottor Victor von Doom, il principale antagonista dei Fantastici Quattro.