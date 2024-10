Spider-Man con Tom Holland e Zendaya arriverà al cinema a luglio 2026

L'attesa non è finita ma almeno ora abbiamo una data. Sony ha annunciato che Spider-Man 4 con Tom Holland uscirà negli Stati Uniti il 24 luglio 2026, due mesi dopo l'uscita di un altro attesissimo film, Avengers Doomsday . La notizia è stata ufficializzata dallo stesso Holland durante un’apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. L'attore ha confermato anche che il suo quarto film inizierà la produzione a metà del 2025. Confermato pure che Destin Daniel Cretton sarà il regista di Spider-Man 4 . Nel cast anche Zendaya nel ruolo di MJ.

ULTIMA APPARIZIONE DI HOLLAND-UOMO RAGNO NEL 2021

L'ultima apparizione di Holland su Spider-Man, No Way Home è del 2021 e ha visto il supereroe fare squadra con i precedenti Spidey Tobey Maguire e Andrew Garfield, un segreto importante che Holland ha dovuto tenere nascosto a Fallon l'ultima volta che è stato ospite dello show. Per altro Holland ha definito le riprese con Maguire e Garfield il momento clou della sua carriera, e ha parlato di come siano riusciti a tenere la notizia nascosta ai fan per così tanto tempo.