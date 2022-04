Tobey Maguire al concerto di Billie Eilish: il video diventa virale

L’ultimo concerto di Billie Eilish a Los Angeles ha visto un ospite speciale. Presente tra il pubblico anche l’attore di Spider-Man Tobey Maguire, immortalato mentre balla e canta a squarciagola su una celebre hit della giovane pop star Condividi

Ha letteralmente fatto il giro del mondo, la breve clip condivisa su Twitter dell’ultimo concerto di Billie Eilish a Los Angeles. Ma a catalizzare l’attenzione dei fan e a far diventare il video virale non è stata la cantautrice 21enne alle prese con la sua hit Bellyache, bensì Tobey Maguire. L’attore di Spider-Man, seduto sugli spalti del palazzetto sede dell’esibizione, si è lasciato andare alla musica cantando a squarciagola e ballando, come il resto dei fan. Ecco il video pubblicato su Twitter e subito protagonista di una lunga catena di ricondivisioni.

Tobey Maguire canta al concerto di Billie Eilish approfondimento Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano un celebre meme Il video condiviso su Twitter da una fan della cantautrice americana e dell’attore Tobey Maguire, è davvero molto breve, ma questo è bastato perché diventasse in poco tempo virale. Durante l’ultimo concerto di Billie Eilish a Los Angeles - prima che la cantante lasci il centro della cittadina delle star per raggiungere il parco di Indio dove sarà headliner del prossimo Coachella – Maguire, conosciuto ai più per il suo storico ruolo nella prima trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, è apparso seduto sugli spalti del palazzetto insieme alla sua famiglia. Niente di speciale all’apparenza, se non fosse che l’artista, sempre composto in pubblico, si è letteralmente scatenato, cantando e ballando sulle note del singolo Bellyache. Una bella sorpresa per i fan che subito hanno ricollegato le sue movenze a quelle dell’ormai storico balletto (e meme) di Spider-Man 3, quando Peter Parker si diverte dopo essere stato impossessato dai poteri di un simbionte.

Tobey Maguire pronto per il ritorno in Spider-Man approfondimento Spider-Man, Maguire: “Non voglio dire di aver chiuso il capitolo" Nel frattempo, impazza sul web la notizia di un possibile ritorno di Tobey Maguire e del regista Sam Raimi, alla realizzazione di un quarto capitolo della tanto amata saga dell’Uomo Ragno portata in sala dal 2002 al 2007. Maguire dopo il come back dello scorso dicembre in Spider-Man: No Way Home, accanto ad Andrew Garfield e Tom Holland, potrebbe essere il protagonista adulto e maturo di Spider-Man 4, con anche Kirsten Dunst nuovamente nei panni di Mary Jane. D’altro canto le premesse ci sono tutte, dopo il ritorno di Sam Raimi alla regia di un film per il MCU. Dal prossimo 4 maggio, il regista è infatti atteso in tutte le sale cinematografiche italiane e del mondo, con il cinecomic più folle dell’intera Marvel, dedicato al personaggio ambiguo di Doctor Strange, nonché alla strega Scarlet Witch, entrambi alle prese con il Multiverso scatenato da Loki. La pellicola si chiama Doctor Strange nel Multiverso della Follia.