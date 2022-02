Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano un celebre meme

Spider-Man: No Way Home: Tom Holland e Zendaya parlano del film. VIDEO

L’immagine vede Tom Holland ( FOTO ), Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreare il celebre meme in cui tre Spider-Man si indicano tra di loro. Il post pubblicato dall’account Instagram di Sony Pictures Italia ha velocemente ottenuto migliaia di like.

Spider-Man: No Way Home, il successo

Grande successo per Spider-Man: No Way Home, rivelatosi il primo film in grado di superare un miliardo di dollari al botteghino internazionale dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Questo risultato ha reso la pellicola diretta da Jon Watts anche il film con il maggior incasso del 2021.