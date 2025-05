Yungblud annuncia il nuovo album "Idols" e un concerto in Italia

Il cantautore britannico, al secolo Dominic Richard Harrison, torna con una nuova fatica discografica e annuncia che il suo tour farà tappa nel nostro Paese. Il disco sarà disponibile a partire dal 20 giugno, mentre in autunno l’artista inglese incomincerà la sua nuova avventura musicale on the road, con una data già fissata il 31 ottobre 2025 alla ChorusLife Arena di Bergamo



Il cantautore britannico, al secolo Dominic Richard Harrison, torna a infiammare i cuori (e le orecchie) dei suoi fan con una nuova fatica discografica. E, oltre ad aver infiammato con questa notizia gli animi della sua enorme fanbase internazionale, ha anche infervorato non poco i suoi ammiratori italiani, dato che nelle ultime ore è stato annunciato che il suo prossimo tour farà tappa anche nel nostro Paese... Il disco sarà disponibile a partire dal 20 giugno, mentre è in autunno che l’artista inglese incomincerà la sua nuova avventura musicale on the road, con una data già fissata il 31 ottobre 2025 alla ChorusLife Arena di Bergamo.



Potete guardare il post con le date della tournée di Yungblud nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo, condiviso dallo stesso artista sul suo canale ufficiale di Instagram.

Un progetto intimo e radicale, nato lontano dai riflettori Idols è un’opera che si preannuncia come la più ambiziosa della sua carriera, e che rappresenta soltanto la prima metà di un doppio progetto. Per lavorare a questo disco, Yungblud ha scelto di allontanarsi dalla frenesia dello show business, rifugiandosi in una località poco distante dalla sua città natale nel nord dell’Inghilterra. Qui, accompagnato dal produttore Matt Schwartz, con la collaborazione di Bob Bradley e del chitarrista Adam Warrington, ha costruito un album che mira a scavare nel profondo della nostra relazione con gli idoli e l’identità. Una scelta non solo creativa ma anche simbolica: per creare qualcosa di autentico, era necessario allontanarsi dal rumore del mondo. Approfondimento Yungblud, è uscito il brano “Hello Heaven, Hello” (che dura 9 minuti)

Culto dell’idolo e crisi dell’identità: i temi del disco Il cuore tematico del nuovo album ruota attorno al concetto di idolatria. In Idols, Yungblud riflette sul modo in cui la società contemporanea tende a cercare approvazione e senso negli altri, piuttosto che dentro se stessi. "Ci rivolgiamo agli altri per trovare un'identità prima di rivolgerci a noi stessi. Crediamo in noi stessi, ci riabilitiamo, ci evolviamo e cambiamo. Crescendo, perdiamo la fiducia nella magia e nel mistero. Cominciamo a razionalizzare tutto, a costruire le nostre gabbie", ha dichiarato l’artista, spiegando come la continua ricerca di approvazione esterna stia danneggiando la nostra capacità di esplorare chi siamo davvero. Con un’ironia amara, aggiunge: "Ci confrontiamo con 15 persone diverse prima ancora di aver fatto colazione". Approfondimento YUNGBLUD racconta la molestia subita nel nuovo singolo Hated

Un album, molte versioni: tra esclusività e collezionismo Idols sarà distribuito in formato digitale, CD, vinile e musicassetta, ma ciò che cattura l’attenzione è la moltitudine di edizioni speciali pensate per i fan più appassionati. Oltre ai formati standard, saranno disponibili versioni esclusive come il vinile “Distant Smoke” con card autografata acquistabile nello shop di Universal Music Italia, o l’edizione “Supermoon Silver” riservata alla Discoteca Laziale. Gli store IBS e Feltrinelli proporranno il vinile “Wild Faced Desire Purple”, mentre Amazon offrirà una versione con copertina alternativa e vinile “Wishing Well Magenta”. Ogni dettaglio di queste edizioni è pensato per alimentare il legame tra artista e pubblico, trasformando l’album in un oggetto di culto. Approfondimento Yungblud lancia una linea di collane con chewing gum da lui masticati

Dai singoli alle apparizioni in tv: il cammino verso Idols L’annuncio del nuovo album è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli Lovesick Lullaby (che potete ascoltare nel videoclip che trovate in fondo a questo articolo) e Hello Heaven, Hello, brani che hanno dato un assaggio dell’universo sonoro di Idols e che sono stati accolti calorosamente sia dai fan sia dalla critica. Recentemente, Yungblud è stato ospite del Jonathan Ross Show, uno dei talk show più seguiti del Regno Unito, dove ha parlato non solo del disco in arrivo, ma anche del suo festival Bludfest, che tornerà il 21 giugno per la sua seconda edizione. "Doveva rappresentare una nuova idea e una nuova generazione. I concerti del momento hanno prezzi spropositati", ha detto Yungblud, sottolineando la volontà di offrire un’esperienza musicale accessibile a tutti. Approfondimento Chi è Yungblud, il cantante british che mescola hip hop e punk