Chi è Yungblud, il cantante british che mescola hip hop e punk

Yungblud è il nome d’arte di Dominic Richard Harrison, artista inglese classe 1997, giunto sulla scena mondiale nel 2017 mescolando differenti generi, dal pop punk all’indie rock. Il suo nome appare inoltre tra gli artisti che si esibiranno agli MTV EMA 2020. Un artista completo, un cantautore che sa inoltre suonare la chitarra, il pianoforte e la batteria. La vita è la sua musica ma la sua giovane carriera lo ha visto anche esordire come attore. Ha infatti studiato teatro alla Arts Educational Schools di Londra, mettendo alla prova le sue doti in “Emmerdale” e “The Lodge”, prima di dedicarsi totalmente alla musica.

Non ha mai avuto paura di schierarsi attraverso i suoi testi, definendosi un artista socialmente consapevole, che non teme la realizzazione di canzoni di protesta. Intende comunicare qualcosa ai propri fan, inserendo dei forti messaggi politico-sociali nei propri testi.

Nel 2017 ha pubblicato tre singoli che hanno reso celebre il suo nome. Il primo è “King Charles”, che propone una dura critica al governo inglese sull’uso della spesa pubblica. Non mancano i sentimenti nei suoi brani, come in “I Love You, Will You Marry Me”, che racconta a suo modo una storia d’amore moderna e “urbana”, riprendendo la vera storia drammatica di due innamorati e di una proposta di matrimonio attraverso i graffiti a Park Hill. “Tin Pan Boy” è invece un attacco contro la speculazione edilizia. Un singolo, quest’ultimo, inserito anche nella soundtrack di “Tredici”.

Ad oggi ha pubblicato un solo album, “21st Century Liability”, con 12 tracce, divenuto disco d’argento nel Regno Unito. Il secondo lavoro discografico, “Weird”, subirà un ritardo nella pubblicazione, come annunciato dallo stesso Yungblud. Un’attesa prolungata dovuta all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). I nuovi singoli sono attesi per il 2021, così come il suo tour, che lo condurrà anche in Italia.

Il 2019 è stato un anno molto importante per lui, soprattutto per il brano “11 minutes”, realizzato con Halsey e Travis Barker dei Blink-182. Un singolo che ha aumentato a dismisura la sua notorietà globale, soprattutto sui social. Il rilascio del videoclip su YouTube ha portato a più di 55 milioni di visualizzazioni, segnando un record per la sua giovane carriera.

La vita privata

Grande curiosità da parte dei fan sulla vita privata di Yungblud, così come accade per ogni giovane artista. Si è molto parlato di un flirt con Halsey al tempo della loro collaborazione. Non vi sono però notizie ufficiali in merito. Nessuno può dire se i due si siano realmente frequentati o se vi sia una semplice amicizia a legarli.

Nel 2019 ha parlato approfonditamente della propria sessualità in un’ormai famosa intervista alla rivista “Attitude”. Voci di corridoio sottolineavano come lui potesse essere omosessuale, il che lo ha spinto a dire la propria: “Mi sento prevalentemente eterosessuale, ma se incontrassi un bel ragazzo o una persona trans, non si potrebbe mai dire. Se sono andato a Londra è stato per liberarmi, per poter mettere lo smalto e provare di tutto, così da soddisfare ogni mia fantasia e capire chi sono davvero”.