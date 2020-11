Domenica 9 novembre si alzerà il sipario sugli attesi MTV Europe Music Awards che ogni anno catalizzano l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Le Little Mix sono pronte per salire sul palco come conduttrici, performer e artiste nominate, grande attesa anche per le esibizioni di alcuni de i cantanti più amati a livello mondiale, tra loro Zara Larsson, Sam Smith, Alicia Keys e Maluma