MTV Europe Music Awards: annunciati nuovi presentatori

Si allunga la lista dei nomi che premieranno gli artisti vincitori agli imminenti MTV Europe Music Awards

Le Little Mix sono pronte per condurre gli attesi MTV Europe Music Awards, in programma domenica 8 novembre. Ogni anno la manifestazione attira l’attenzione di tutto il mondo, infatti lo show premia gli artisti di maggior successo degli ultimi dodici mesi regalando anche al pubblico esibizioni destinate a entrare nella storia della musica.