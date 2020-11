Sam Smith, è uscito il video del nuovo singolo Kids Again

Kids Again: un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube

Love Goes è l’album che segna il comeback discografico di una delle voci più amate e originali al mondo, infatti nel corso degli anni Sam Smith si è imposto come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando fan, critica e classifiche.

Kids Again arriva dopo To Die For, I’m Ready in duetto con Demi Lovato (FOTO) e My Oasis. Nei giorni scorsi il cantautore ha pubblicato anche il video ufficiale del brano che ha riscosso immediatamente grande successo tanto da contare al momento più di un milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube.

Il videoclip vede Sam Smith protagonista principale, al suo fianco un gruppo di ragazzi per raccontare alla perfezione il significato del brano: “Tell me how you live without it / Did somebody change your world / And now you don't look back / ‘Cause we'll never be kids again / No, we'll never be kids again”.