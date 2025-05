The Gentlemen 2, nel cast anche Castellitto, Morrone e Porcaroli

La seconda stagione della serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) firmata Guy Ritchie è ufficialmente in produzione. Oltre ai volti già noti come Theo James e Kaya Scodelario, si uniscono al cast anche le tre star italiane. Le nuove puntate promettono espansione, tensione e scenari internazionali