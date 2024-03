8/11 ©Getty

Giancarlo Esposito è l’attore statunitense con cittadinanza italiana conosciuto soprattutto per l'interpretazione di Gus Fring nella serie televisiva Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul, che gli sono valse tre nomination agli Emmy. L’attore ha recitato anche nei panni del personaggi di Tom Neville in Revolution, di Moff Gideon in The Mandalorian e di Stan Edgar in The Boys. Fa parte del cast della serie di Guy Ritchie, in cui interpreta il misterioso e ricco Mr. Johnston, il quale fa una generosa offerta per acquistare i terreni di Edward