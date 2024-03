The Gentlemen, cosa sapere della serie tv ispirata al film omonimo

Si tratta dell'attesissima serie televisiva diretta da Guy Ritchie in arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questa nuova avventura gangster debutterà su Netflix da domani, giovedì 7 marzo. È l'adattamento del film del 2020 diretto dallo stesso regista

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva The Gentlemen nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

L’attesissima serie televisiva arriverà domani, giovedì 7 marzo 2024, sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). È un'avventura gangster caratterizzata dall’inimitabile stile di Guy Ritchie. Presenta al pubblico televisivo una nuova fetta del mondo inizialmente messo in scena nel film del 2020 del celebre regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese. Mentre i personaggi della serie televisiva saranno completamente diversi dal film, come fa sapere Netflix, The Gentlemen avrà tutto lo stile di Ritchie. La sua cifra stilistica infatti non può certo mancare all'appello!

Sta per arrivare The Gentlemen, la serie televisiva che adatta il film omonimo del 2020. Entrambi, serie in arrivo e film uscito quattro anni fa, sono diretti dallo stesso regista: il cineasta britannico Guy Ritchie .

Theo James, star di una delle serie TV più acclamate degli ultimi anni (ossia The White Lotus ) guida il cast di The Gentlemen nei panni del Duca di Halstead, Eddie Horniman.

"Il mondo di The Gentlemen è un po' il mio," ha detto Ritchie a Netflix lo scorso novembre, come ha riportato nelle scorse ore Ariana Romero su un articolo pubblicato sul sito della piattaforma di streaming su cui domani la serie debutterà. “Non vediamo l'ora di riportare i fan in quel mondo, presentare nuovi personaggi e le loro storie, e sono entusiasta di farlo con questo cast estremamente talentuoso”, ha aggiunto Guy Ritchie. L'attesa (e le aspettative) sono a un livello molto elevato. I fan di Ritchie si aspettano una serie estremamente elegante e, al contempo, estremamente pericolosa.

Guy Ritchie è alla guida del dramma d'azione The Gentlemen in veste di creatore, co-sceneggiatore, produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

Un cast eccezionale impreziosisce lo show



Oltre a James, Scodelario e Winstone, nel cast ci sono Daniel Ings (I Hate Suzie), Joely Richardson (Lady Chatterley's Lover), Vinnie Jones (Lock, Stock and Two Smoking Barrels), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Chanel Cresswell (This is England), Michael Vu, Max Beesley (Hijack), Jasmine Blackborow (Marie Antoinette), Harry Goodwins (In His Hands: The Emergence), Dar Salim (The Covenant), Pearce Quigley (Detectorists), Ruby Sear e Peter Serafinowicz (The Tick).

Il produttore esecutivo e creatore Guy Ritchie dirige i primi due episodi e funge da co-sceneggiatore insieme all'EP Matthew Read (Peaky Blinders).

Marn Davies, Ivan Atkinson, Marc Helwig per Miramax TV, Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures sono anche produttori esecutivi. Hugh Warren è il produttore della serie.



