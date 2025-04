Ghali annuncia nuova musica: "Il prossimo singolo è pronto"

A maggio l’artista darà il via al suo lungo tour estivo che si concluderà il 20 settembre con l’appuntamento Gran Teatro di Ghali a Fiera Milano Live

Ghali ha annunciato l’imminente ritorno. La voce di Happy Days ha svelato di essere pronto all’uscita del nuovo brano con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram che conta più di 3.600.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita. Attesa anche per il lungo tour estivo.

Ghali: “ho un sacco di musica nuova”

L’attesa sembrerebbe essere giunta alla fine. Mercoledì 23 aprile Ghali ha rivelato di essere pronto all’uscita del nuovo brano. Infatti, il cantante ha condiviso una serie di scatti dai celebri Miraval Studios annunciando: “Ho un sacco di musica nuova, il prossimo singolo è pronto”.

Il post ha velocemente ottenuto numerosi commenti e più di 90.000 like. A questo punto non resta altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.