2/10 ©Getty

Dopo essersi consultato con Rich Ciolino, Ghali ha detto la frase che - di lì a poco - avrebbe scosso le coscienze: "Stop al genocidio". Una frase che, prima d'ora, nessuno in TV aveva osato pronunciare. Perlomeno in Italia. Come a dire che ci voleva un alieno, per farlo

Caso Ghali, cosa ha detto a Sanremo e cosa è successo con Mara Venier