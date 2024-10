Ghali apre il tour a Milano: “Il coraggio è contagioso”

Per una coincidenza del destino, nel giorno del sesto anniversario del suo primo concerto al Forum, Ghali è tornato ad Assago per la data iniziale del tour. L’artista ha raccontato il ritorno sul palco, l'apertura di un nuovo capitolo artistico e i tanti significati di questa importante tournée. Ospiti a sorpresa Simba La Rue, Tony Effe, Pyrex, Astro e Lazza. Ghali: “Lo splendere ti aiuta a credere in te stesso”

A esattamente sei anni di distanza dal primo concerto al Forum, lunedì 28 ottobre Ghali si è esibito ad Assago per la data inaugurale del tour. L’artista si è raccontato prima dello show: “Bisogna autoalimentarsi perché non è detto che ognuno di noi abbia qualcuno a tirarti su".

Ghali: “Noi siamo i primi a dover credere in noi stessi”

A pochi minuti dall’inizio del concerto, l’artista ha raccontato la costruzione del tour: dalla scaletta contenente momenti riflessivi all’importanza di esibirsi sul palco del Forum di Assago.

Siamo qui a festeggiare l’inizio del tour

Sono sei anni esatti dal mio concerto al Forum. Sono molto contento perché è stato un 2024 di grandi traguardi. Mi avvicino alla fine dell’anno con un disco in arrivo e il mio ritorno sul palco.

Come ti senti?

Esibirsi live è la parte più bella del mio lavoro. Il palco è casa, posso fare tutto ciò che normalmente non potrei fare nella mia quotidianità. È anche l’occasione per riunire tutte le persone a me care: dai fan agli amici. Il palco è quel luogo in cui tutto si unisce. Esibirmi nella mia città davanti a così tante persone ha un significato speciale.

Uno show che apre a una nuova fase

Questo show inaugura una seconda fase del mio percorso artistico. Lo spettacolo è pieno di highlights che presentano il mondo di Ghali con momenti belli e indimenticabili, una band fantastica con cui ho riarrangiato alcuni brani dandogli un nuovo spirito e momenti intimi in cui sono a stretto contatto con il pubblico.

Come hai scelto i brani della scaletta?

Nella scaletta ci sono anche brani che non hanno fatto così tanto clamore, ma che a me piacciono molto. È un tour che cade in un momento particolare della mia vita per la molta pressione che ho e per quello che è successo a mia madre.

Un periodo delicato

È difficile perché sono qui a celebrare qualcosa mentre nel mondo stanno accadendo cose bruttissime. Una frase che sta facendo da fil rouge da Pizza Kebab ad oggi è che ’Nei tempi bui bisogna splendere’. Se quelli come me non continuano a splendere, la loro voce verrà calpestata. Provo un senso di colpa a brillare in alcuni momenti, ma so che devo farlo per una serie di motivi. Bisogna autoalimentarsi perché non è detto che ognuno di noi abbia qualcuno a tirarti su e lo splendere ti aiuta a credere in te stesso. Il coraggio è contagioso e noi siamo i primi a dover credere in noi stessi. Dobbiamo continuare a camminare.

GHALI, IL RACCONTO DEL CONCERTO

Uno show caleidoscopico nelle immagini proiettate sullo schermo, nei ritmi e nei temi affrontanti dalle canzoni. Ghali ha mantenuto la promessa regalando uno show di altissimo livello musicale e visivo. L’artista ha aperto la serata con Giù per terra, Ninna Nanna e Boulevard, la band ha fatto il suo ingresso su Walo.

Fiamme, fumo, vento e sabbia si sono abbattuti sulle dune presenti sul palco incastonato in un Forum completamente gremito, grandi boati hanno accolto gli incipit delle esibizioni. Amore, libertà e messaggi di inclusione hanno fatto da minimo comun denominatore, Ghali: “Sembra che vi conosciate già tutti. Ai miei concerti nascono nuovi amori, fate attenzione, poi non date la colpa a me”. Non sono mancati momenti da club, tra questi quelli sulle note di Boogieman e Wallah.

Ospiti a sorpresa Tony Effe, Lazza, Astro, Pyrex e Simba La Rue. Immagini di salvataggi in mare hanno fatto da sfondo all’esibizione di Bayna, Ghali: “Prima di qualsiasi decisione politica, salvare le persone è la cosa più importante”. L’artista ha raggiunto il secondo palco per l’esibizione di Cara Italia. Dopo il terzo ingresso di Rich Ciolino sul palco, Ghali ha ringraziato il pubblico chiudendo con Casa mia, Good Times e Niente panico.

Questi i prossimi appuntamenti del tour di Ghali: