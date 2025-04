Coldplay, Rosé si è esibita con il gruppo nel brano Apt.

Il 6 agosto le Blackpink saranno in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura per l’unico appuntamento previsto nel nostro Paese. Grande attesa da parte dei fan

I Coldplay si sono esibiti a sorpresa con Rosé . La cantante, componente delle Blackpink, è apparsa sul palco del Goyang Stadium per proporre il tormentone Apt. mandando in visibilio le migliaia di persone presenti.

Rosé e la formazione britannica ( FOTO ) hanno pubblicato un estratto della performance sui loro profili Instagram ottenendo velocemente migliaia di commenti e oltre un milione di like. Il brano è tra i tormentoni musicali degli ultimi mesi a livello mondiale.

Nel dicembre dello scorso anno Rosé ha lanciato l’album solista Rosie raggiungendo la terza posizione nella classifica statunitense US Billboard 200. Il 6 agosto la cantante sarà in concerto all’Ippodromo SNAI La Maura per l’unico appuntamento italiano delle Blackpink. Grande attesa da parte dei fan.