Stromae, Pomme e Coldplay nella nuova versione di Ma Meilleure Ennemie

I Coldplay hanno preso parte alla pubblicazione della versione estesa del brano Ma Meilleure Ennemie, canzone di Stromae e Pomme, rispettivamente cantautore belga e cantautrice francese. Il gruppo britannico capitanato da Chris Martin ha collaborato con il cantautore, produttore discografico e rapper belga e con la musicista francese Pomme, pseudonimo di Claire Isabelle Geo Pommet, per una nuova versione del brano della serie televisiva animata Arcane . L'edizione ampliata del pezzo, originariamente interpretato da Stromae e Pomme, per l'occasione vedrà la partecipazione speciale dei Coldplay e arriverà ad aprile.

Per celebrare l’entusiasmo generato dalla traccia, all’inizio di marzo è stato rilasciato un videoclip ufficiale con animazioni inedite realizzate per valorizzare il significato e l’emotività del pezzo (potete guardare il videoclip in fondo a questo articolo).

Il brano Ma Meilleure Ennemie è stato scritto appositamente per la seconda stagione di Arcane, la serie animata prodotta da Riot Games e Netflix basata sul celebre videogioco League of Legends.

Nel video (che trovate in fondo all’articolo) sono presenti scelte stilistiche che evocano il simbolismo della serie, come la rappresentazione di Ekko e Powder che cantano spalla a spalla e l’uso suggestivo di effetti di luce stroboscopici. La palette cromatica gioca un ruolo essenziale: le tonalità calde come il rosso evocano emozioni legate all’amore e alla tenerezza, mentre i colori freddi come il blu e il verde esprimono il conflitto interiore e il dolore vissuto da Jinx.

L’espansione dell’universo di Arcane

La seconda stagione di Arcane, che ha concluso la narrazione principale della serie, è stata rilasciata lo scorso anno. Tuttavia, l’universo di League of Legends continuerà ad espandersi con nuove storie. Il co-creatore della serie, Christian Linke, ha spiegato: “Fin dall’inizio, avevamo in mente un finale ben preciso per questa storia. Ma Arcane è solo la prima di molte storie che vogliamo raccontare nell’universo di Runeterra.”

Oltre all’uscita della versione estesa di Ma Meilleure Ennemie, Riot Games ha anche confermato che nei prossimi mesi sarà disponibile una deluxe edition della colonna sonora della seconda stagione di Arcane. Tra i brani presenti nella raccolta ci sarà anche una reinterpretazione di What Have They Done To Us di Sasha Alex Sloan. La pubblicazione del nuovo album è prevista per aprile.

Nel frattempo, gli appassionati possono già pre-salvare la nuova versione di Ma Meilleure Ennemie con i Coldplay su tutte le principali piattaforme di streaming digitale.



Di seguito trovate il post di Instagram con cui viene annunciato l’arrivo della nuova versione di Ma Meilleure Ennemie con la collaborazione dei Coldplay. Trovate poi anche il videoclip della versione originale del brano, quella di Stromae e Pomme.