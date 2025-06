Polvere e Gloria di Andrea Bocelli e Jannik Sinner esce il 20 giugno

Il primo teaser, diffuso alla vigilia dell'uscita dell'inedito, mostra immagini dell'infanzia dell'artista e dello sportivo mescolate ad altre girate nella tenuta toscana del tenore. Sinner contribuisce come voce narrante alla melodia

Manca poco all'uscita di Polvere e Gloria, il brano che segna la prima collaborazione di Andrea Bocelli e Jannik Sinner, coppia inedita e inaspettata insieme per un singolo che è già molto atteso.

I due italiani famosi nel mondo sono insieme nel teaser della canzone che sarà disponibile da venerdì 20 giugno.

La clip, già virale, sta raccogliendo tantissimi commenti non solo da parte dei fan del tenore. I più curiosi sono i fan del numero uno della racchetta, sempre entusiasti per le trovate del campione.

L'incontro tra il tenore e il tennista nel teaser Andrea Bocelli e Jannik Sinner, un incontro che risale allo scorso anno, quando il Maestro ha festeggiato sul palco del Teatro del Silenzio i suoi trent'anni di carriera e che oggi prende forma in una canzone, Polvere e Gloria, un brano dall'atmosfera solenne che parla della bellezza dei traguardi raggiunti con sforzo e sacrificio.

Il duo, che è già la coppia artistica più sorprendente dell'estate 2025, è protagonista della clip che anticipa il video ufficiale che vedemo presto in versione integrale.

Il teaser mostra le immagini dell'incontro tra il cantante e il tennista in Toscana, immagini calde che riflettono l'armonia tra i protagonisti in un paesaggio tranquillo, tipicamente italiano. Il montaggio alterna anche le foto dei due da bambini. Il salto nel passato è un passaggio importante del senso del percorso descritto dal testo di Polvere e Gloria.

La canzone, che è stata scritta da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e dallo stesso Andrea Bocelli, è una produzione di PPG Pierpaolo Guerrini. Leggi anche Andrea Bocelli 30: The Celebration, 3 giorni di concerti a Lajatico

Sinner si unisce a Bocelli in Polvere e Gloria Seppur breve, il teaser di Polvere e Gloria permette ai fan di farsi un'idea di come è stata stata impostata la collaborazione tra Bocelli e Sinner che, al momento, è presente come voce aggiunta al brano cantato con pensieri in lingua inglese.

"Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi", è la traduzione delle parole di Sinner udibili nella clip e riportate (sempre in inglese) nella didascalia del breve video.

L'anticipazione, come è logico, punta i riflettori sulla presenza del campione della racchetta in un universo diverso dal suo e i fan, elettrizzati, scommettono sul successo del brano che esce nel cuore dell'estate pronto a farsi largo tra le hit di questa stagione.

La collaborazione rafforza il legame di Sinner con la famiglia Bocelli. Alla finale delle delle Atp Finals 2024 tra Jannik Sinner e Taylor Fritz, vinta dal primo, Virgina Bocelli, figlia del cantante, si era esibita dal vivo con l'inno di Mameli.