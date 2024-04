Andrea Bocelli 30: The Celebration, 3 giorni di concerti

Tre giorni di straordinari concerti. A luglio Lajatico, in provincia di Pisa, si trasforma in capitale mondiale della musica per celebrare i 30 anni di carriera del suo più illustre cittadino: Andrea Bocelli. Andrea Bocelli 30: The Celebration è il nome del grande evento che si terrà in tre serate piene di grandi ospiti: lunedì 15 luglio, mercoledì 17 e venerdì 19. Un viaggio tra musica classica e musica leggera, i due mondi di Bocelli.