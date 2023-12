"Andrea Bocelli: Natale in famiglia" ti aspetta su Sky Uno

L'artista si appresta a celebrare il Natale attorno al pianoforte con tutta la sua famiglia, la moglie Veronica e i figli Matteo e Virginia. "Andrea Bocelli: Natale in famiglia", ti aspetta domenica 24 dicembre alle ore 20:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

In un’accogliente e gioiosa atmosfera natalizia, Andrea Bocelli si appresta a celebrare il Natale attorno al pianoforte con tutta la sua famiglia, la moglie Veronica e i figli Matteo e Virginia. Feliz Navidad e Have Yourself a Merry Little Christmas sono solo alcuni dei brani che canteranno nella loro casa di Forte dei Marmi, ma poi si sposteranno anche in altre cornici paesaggistiche tra le più suggestive del nostro Paese, dal Monte Bianco alle grotte di Frasassi.

Sarà questa l’occasione, per Andrea (Bocelli, A Family Christmas è il disco di Natale in cui canta insieme ai figli), per leggere le lettere di diversi bambine e bambini, di ragazzi e ragazze, ai quali la Andrea Bocelli Foundation con la mission “empowering people and communities” ha ridato speranza attraverso il suo operato, bambini che a Babbo Natale esprimono gratitudine e desideri per il loro futuro e per quello di tanti altri nel mondo. Alle interpretazioni canore della famiglia si alterneranno immagini dall’Italia e dal mondo della Andrea Bocelli Foundation che si uniscono nella celebrazione natalizia dalla location di Palazzo San Firenze. Il tutto in un grande messaggio di speranza.