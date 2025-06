Billie Eilish e Nat Wolff, i baci a Venezia confermano la relazione

Negli ultimi mesi si sono rincorse numerose indiscrezioni sul possibile legame sentimentale tra la cantante di fama mondiale vincitrice di 2 premi Oscar, e l’attore e musicista noto soprattutto per il film Paper Towns. La conferma più recente arriva da Venezia, dove i due sono stati immortalati in un momento di evidente intimità e complicità. Gli scatti, diffusi dall’account Instagram Deuxmoi, mostrano i due mentre si scambiano un bacio e brindano con flute di champagne su un balcone

Billie Eilish e Nat Wolff sono stati colti in flagranza di passione, facendosi immortalare da obiettivi indiscreti a Venezia mentre si scambiano tenere effusioni romantiche.

Tra incontri, complicità e prime conferme, negli ultimi mesi si sono rincorse numerose indiscrezioni sul possibile legame sentimentale tra la cantante di fama mondiale vincitrice di due premi Oscar, e l’attore e musicista noto soprattutto per il film Paper Towns. La conferma più recente arriva da Venezia, dove i due sono stati immortalati in un momento di evidente intimità e complicità. Gli scatti (che potete guardare in fondo a questo articolo), diffusi dall’account Instagram di Deuxmoi, mostrano i due mentre si scambiano un bacio e brindano con flute di champagne su un balcone, regalando un’immagine da vera favola in quella che appare come una romantica fuga nella città degli innamorati.

Le voci su una relazione tra i due artisti si sono diffuse già diversi mesi fa, quando furono avvistati insieme all’uscita degli iHeart Music Video Awards. Poco dopo, sempre secondo quanto riportato dal magazine americano di gossip PageSix, la coppia avrebbe trascorso una serata a New York, ma le radici del loro legame risalgono addirittura a prima di questi episodi. Nel giugno 2024, infatti, Nat Wolff è apparso nel videoclip di Chihiro, singolo tratto dall’album Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish, diretto dalla stessa cantante. Fu proprio in quell’occasione che Eilish parlò apertamente della speciale sintonia con Wolff, definendola una "connessione ineluttabile", espressione che oggi, alla luce delle immagini veneziane, assume un peso ancora più significativo.

E dalle prime voci di una liaison ora pare che si sia passati a un rapporto consolidato.



