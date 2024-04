Billie Eilish, tutti i follower nel gruppo Amici Stretti su Instagram

Billie Eilish ha aggiunto 111 milioni di follower nella lista degli amici stretti su Instagram. Il 4 aprile un piccolo cerchio verde ha segnalato la novità ai fan, che hanno subito visualizzato le stories caricate per pochi (ma non troppo) intimi dalla cantautrice vincitrice di due premi Oscar. Oltre alla foto di un nuovo tatuaggio, gli utenti hanno visualizzato anche l’immagine a bassa risoluzione di una mano protesa verso un cielo stellato. Proprio l’ultima rappresentazione potrebbe rappresentare l’enigmatico annuncio di una novità discografica: Billie Eilish aveva infatti già accennato su Instagram all’arrivo di un terzo album in studio “masterizzato” nel mese di febbraio, del quale non sono tuttavia ancora noti né il titolo né la tracklist, e aveva modificato le immagini del profilo di tutti i suoi social media con uno sfondo neutro di colore blu.