Creed II, il cast del film con Michael B. Jordan stasera in tv

In Creed II ritroviamo anche Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa. Mentore di Adonis Creed, dopo averlo allenato e accompagnato nel percorso verso il titolo mondiale, si trova ad affrontare un nuovo conflitto interiore quando Adonis decide di accettare la sfida lanciata da Viktor Drago, figlio di Ivan Drago. Rocky, infatti, si sente in parte responsabile per non aver fermato il tragito incontro che ha condotto alla morte Apollo Creed. Per questo, inizialmente si rifiuta di allenare Adonis, temendo che la sete di vendetta possa distruggerlo

