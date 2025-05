Delphi, annunciata la serie spin-off di Creed

Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato l’ordine di Delphi, la serie tv spin-off della saga di Creed che avrà a bordo il protagonista dei film, Michael B. Jordan, come produttore esecutivo. Scritto da Marco Ramirez, lo show seguirà i giovani pugili della Delphi Boxing Academy, la palestra già al centro di Creed – Nato per combattere e dei suoi due sequel. “La serie ci riporterà dove tutto ha avuto inizio", ha dichiarato l'attore. "Quello che adoro di questa storia è che rimane fedele a ciò che caratterizza il franchise di Rocky e Creed: duro lavoro, determinazione, lottare per qualcosa di più grande. Parla di famiglia, quella in cui si nasce e quella che ci si crea. Stiamo costruendo qualcosa di speciale e sono entusiasta di presentarvi i nuovi pugili che entreranno a far parte della Delphi. Come sempre, in Creed diciamo: un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta”.