Dopo le anteprime negli Stati Uniti, il cast e i realizzatori di Sinners, sono sbarcati in Europa per una speciale anteprima londinese che si è svolta al Cineworld di Leicester Square. La serata evento, a pochi giorni dal debutto nelle sale italiane della pellicola targata Warner Bros., dove è attesa per giovedì 17 aprile, è stata l'occasione per i protagonisti di fare sfoggio di look da sera ispirati alle atmosfere del film, un horror soprannaturale

