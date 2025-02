È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo film dell’orrore diretto da Ryan Coogler, con Michael B. Jordan in un doppio ruolo che rende questo thriller sovrannaturale ancora più inquietante. Dopo un teaser che aveva già suscitato grande curiosità tra gli appassionati del genere, questo nuovo trailer getta ulteriore luce sull’atmosfera cupa del nuovo capolavoro del cineasta a cui si devono pellicole come Black Panther e Creed

È uscito un nuovo trailer ufficiale, in italiano, dell’attesissimo I Peccatori, l’horror-thriller con protagonista Michael B. Jordan.

Il video (che potete guardare in alto, nella clip che trovate in testa a questo articolo) anticipa ciò che vedremo nel lungometraggio diretto da Ryan Coogler, con Jordan in un doppio ruolo che rende quest’opera sovrannaturale ancora più inquietante.

Dopo un teaser che aveva già suscitato grande curiosità tra gli appassionati del genere, questo nuovo trailer getta ulteriore luce sull’atmosfera cupa del nuovo capolavoro del cineasta a cui si devono pellicole come Black Panther e Creed.

I Peccatori (titolo originale: Sinners) è un lungometraggio che promette di ridefinire i confini del thriller sovrannaturale, portando sul grande schermo una storia avvolta nel mistero e nell’angoscia.

L’uscita italiana è fissata per il 17 aprile 2025, distribuita da Warner Bros. Pictures, e la pellicola si presenta già come una delle più attese della prossima stagione cinematografica.

Michael B. Jordan interpreta due gemelli

Tra le particolarità più ghiotte della pellicola, spicca l’interpretazione di Michael B. Jordan, il quale si cimenta in un doppio ruolo nei panni di due gemelli, portando in scena una performance che si preannuncia intensa e ricca di sfumature.

Ma non solo lui è degno di nota: l’intero cast si rivela un’ensemble d’eccezione per un horror ad alta tensione.

A fianco di Jordan, infatti, ci sono nomi di rilievo come Hailee Steinfeld, attrice candidata all’Oscar e nota per i suoi ruoli in Bumblebee e Il Grinta, Jack O’Connell (Ferrari), Wunmi Mosaku (Loki), Jayme Lawson, Omar Benson Miller (True Lies) e il veterano Delroy Lindo (Da 5 Bloods – Come fratelli).



La produzione del film

Per quanto riguarda la produzione della pellicola, a produrre ci sono Sev Ohanian e Zinzi Coogler, collaboratori storici del regista, mentre tra i produttori esecutivi figurano il celebre compositore premio Oscar Ludwig Göransson, Will Greenfield e Rebecca Cho. Dietro la macchina da presa, Ryan Coogler ha scelto di lavorare con alcuni dei talenti già coinvolti nel franchise di Black Panther, tra cui la direttrice della fotografia Autumn Durald Arkapaw, la scenografa premio Oscar Hannah Beachler, il montatore Michael P. Shawver, la costumista premio Oscar Ruth E. Carter e lo stesso Göransson, autore delle musiche.

Una storia che fonde thriller e orrore psicologico

La trama di I Peccatori si sviluppa attorno alla vicenda di due fratelli gemelli, entrambi interpretati da Jordan, che dopo anni di distanza fanno ritorno nella loro città natale nel tentativo di lasciarsi alle spalle un passato doloroso.

Tuttavia, quello che doveva essere un nuovo inizio si trasforma presto in un incubo: un’entità oscura e malevola sembra aver atteso il loro ritorno, portandoli a confrontarsi con segreti inquietanti e minacce sempre più tangibili.

L’atmosfera del film, accentuata da una fotografia evocativa e un comparto sonoro che gioca sulle tensioni psicologiche, richiama le suggestioni del thriller paranormale e del dramma esistenziale, promettendo una narrazione avvolgente e carica di suspense.

Un’attesa carica di tensione

Accompagnato da una tagline dal sapore enigmatico – “Continua a ballare con il diavolo… un giorno ti seguirà fino a casa” – I Peccatori si presenta come un’opera destinata a lasciare il segno nel panorama dell’horror contemporaneo. Il connubio tra un cast di alto livello, una regia autoriale e una storia capace di intrecciare emozioni profonde e terrore psicologico potrebbe fare del film uno degli eventi cinematografici più da chapeau del 2025.

L’appuntamento è per il 17 aprile 2025, grazie a Warner Bros. Pictures.

