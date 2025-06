Ironheart, il trailer della serie Marvel Television

Il 25 giugno debutta su Disney+ (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) la nuova serie Marvel Television. Riri Williams è pronta a lasciare il segno. E il trailer appena rilasciato promette scintille

Il futuro dell’universo Marvel ha un nuovo volto, e batte con un cuore d’acciaio. Si chiama Ironheart, ed è la nuova serie Marvel Television che debutterà in Italia il 25 giugno in esclusiva su Disney+. Disney+ ha appena diffuso un nuovo trailer e un’immagine inedita che accendono l’hype tra i fan: la giovane Riri Williams è pronta a raccogliere l’eredità di Tony Stark, ma a modo suo.

Il futuro dell’universo Marvel ha un nuovo volto, e batte con un cuore d’acciaio. Si chiama Ironheart, ed è la nuova serie Marvel Television che debutterà in Italia il 25 giugno in esclusiva su Disney+. Disney+ ha appena diffuso un nuovo trailer e un’immagine inedita che accendono l’hype tra i fan: la giovane Riri Williams è pronta a raccogliere l’eredità di Tony Stark, ma a modo suo.

Interpretata da Dominique Thorne, già apparsa in Black Panther: Wakanda Forever, Riri è una studentessa prodigio del MIT con un talento straordinario per l’ingegneria. Ma Ironheart non è solo la storia di una nuova supereroina: è un viaggio intimo e potente alla scoperta di sé, tra tecnologia, magia e identità.

“Dopo aver dato vita a Riri nel mondo del Wakanda, abbiamo avuto la splendida occasione di approfondire il personaggio, esplorando le sue origini,” ha dichiarato Thorne. “Non si tratta di tornare indietro, ma di capire come quei primi momenti l’abbiano plasmata.”

Tra Chicago e magia: un nuovo scontro di mondi

Ambientata dopo gli eventi di Wakanda Forever, la serie segue Riri nel suo ritorno a Chicago, dove cerca di lasciare un segno con la sua tecnologia rivoluzionaria. Ma il suo cammino incrocia quello di Parker Robbins, alias The Hood (interpretato da Anthony Ramos), un antagonista affascinante che incarna la collisione tra scienza e magia.

Il trailer mostra una Riri determinata, vulnerabile e brillante, mentre costruisce una nuova armatura e affronta un mondo che non è pronto per lei. “Voglio creare qualcosa che nessuno possa ignorare,” dice. E sembra proprio che ci riuscirà.

Un cast giovane, una visione potente

Accanto a Thorne e Ramos, il cast include Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. La serie è scritta da Chinaka Hodge (head writer) e diretta da Sam Bailey e Angela Barnes. Tra i produttori esecutivi figurano nomi di peso come Kevin Feige, Ryan Coogler, Louis D’Esposito e Zoie Nagelhout, in collaborazione con Proximity Media.

Un’eredità da reinventare

Ironheart non è solo un passaggio di testimone da Iron Man a una nuova generazione. È una dichiarazione d’intenti. Riri non vuole essere la nuova Stark: vuole essere se stessa. E in un universo narrativo che ha spesso celebrato l’eroismo maschile, la sua voce – giovane, nera, femminile e geniale – è una ventata d’aria fresca.

Con una narrazione che intreccia azione, introspezione e riferimenti culturali, Ironheart si preannuncia come una delle serie più originali e significative del Marvel Cinematic Universe. Non solo un nuovo inizio, ma un nuovo modo di essere eroi.

Il cuore d’acciaio di Riri Williams è pronto a battere.