Ligabue, uscite le prime versioni di “Buon compleanno Elvis 1995-2025”

Ligabue celebra l’importante anniversario dei trent’anni dall’uscita di Buon compleanno Elvis offrendo ai fan il nuovo Buon compleanno Elvis 1995-2025.

Il mitico cantautore di Correggio fa così un auto-tributo a sé e al suo quinto album in studio, uscito nel 1995, con nuove versioni e un ritorno attesissimo: la hit I ragazzi sono in giro, che è da poco arrivata in radio in una veste inedita. Un brano che rinasce, un album che si trasforma: la musica di Ligabue attraversa i decenni.

Dopo trent’anni dalla sua prima pubblicazione, I ragazzi sono in giro, uno dei brani simbolo di Luciano Ligabue, torna a far parlare di sé. Per la prima volta, infatti, la canzone arriva nelle radio in una versione completamente rinnovata, con il titolo di I ragazzi sono in giro (New Mix Radio Edit), distribuita da Warner Music Italia. Questo remix inedito è stato ideato per celebrare il trentennale dello storico album Buon Compleanno Elvis, pubblicato per la prima volta nel 1995.