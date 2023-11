Ligabue ha annullato i concerti a Roma e a Eboli per virus influenzale

Luciano Ligabue ha rinviato i concerti di Roma e di Eboli a causa di un virus influenzale che ha gli ha colpito la gola e compromesso la voce. Nella serata del 19 novembre, i fan già dentro e fuori il Palazzetto dello Sport di Roma hanno ricevuto all’ultimo secondo la notizia dell’annullamento. Alcuni hanno criticato il cantante per la vana attesa di ore al freddo o per le inutili e dispendiose trasferte da luoghi lontani, ma altri hanno compreso le problematiche di salute e hanno augurato al rocker una pronta guarigione. Il tour riprenderà il 24 novembre da Bari, con la nuova data di Roma posticipata al 9 dicembre e le due date di Eboli , inizialmente previste il 21 e il 22 novembre, spostate al 3 e 4 dicembre . I biglietti acquistati per entrambe le tappe restano validi per le nuove date e, qualora si desideri, è possibile chiedere il rimborso entro il 30 novembre.

IL MESSAGGIO DI LIGABUE

"La notizia l'avete già avuta, posso dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo ovviamente molta voglia di divertirmi anche questa sera” ha detto il rocker in un video pubblicato su Instagram in occasione della mancata serata di Roma. “Purtroppo già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare. Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz'ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi per capire se c'era qualcosa da salvare ma non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l'inconveniente, vi abbraccio".