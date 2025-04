Killers e Bruce Springsteen, il video di Encore At The Garden

Un bis indimenticabile: la band guidata da Brandon Flowers si era esibita nel 2022 insieme al mitico Boss al Madison Square Garden per il Record Store Day, e adesso quel momento storico è disponibile in video e anche su vinile per gli appassionati sia dei Killers che del rocker del New Jersey

Un evento eccezionale ha segnato l’ultima edizione del Record Store Day: i Killers hanno pubblicato le immagini del loro storico bis con Bruce Springsteen, avvenuto nell’autunno del 2022 sul palco del Madison Square Garden. Un momento carico di energia, emozione e legame artistico, ora disponibile in video e anche su vinile per gli appassionati. Intanto, nel video che trovate in fondo a questo articolo, potete guardare l'emozionante momento in cui la band guidata da Brandon Flowers accoglie sul palco il mitico "Boss" per suonare assieme Encore At The Garden.

Era l'ottobre 2022 quando, durante una serata già carica di aspettative, il gruppo americano The Killers ha deciso di stupire i fan con una comparsa d’eccezione. Sul palco dello storico Madison Square Garden di New York è salito Bruce Springsteen in persona, accolto da un boato del pubblico e dall’entusiasmo palpabile dei musicisti stessi. Un’entrata in scena da brividi, culminata nell’esecuzione condivisa di tre brani, tra cui la collaborazione del 2021 Dustland e due capolavori immortali firmati Springsteen: Badlands e Born To Run.

A impreziosire ulteriormente la performance, la presenza di Jake Clemons, sassofonista e nipote dell’indimenticabile Clarence Clemons, figura iconica della E Street Band. La sua partecipazione ha contribuito a creare un ponte ideale tra passato e presente, tra generazioni di musicisti e fan.

Quella del video ufficiale comparso in rete nelle scorse ore vede protagonista un’alleanza sul palco che diventa storia. Potete guardare il video in cui i Killers e Bruce Springsteen suonano insieme Encore At The Garden nella clip posta in fondo a questo articolo.