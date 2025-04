Bruce Springsteen, un fiume di emozioni nel singolo Rain In The River

Il Boss ha dato ai fan il primo assaggio della sua nuova, attesissima opera, pubblicando la prima canzone di “Tracks II: The Lost Albums”, che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 giugno. Scopriamo le parole - e il loro significato - del testo di questo primo singolo, tratto da un’imponente antologia che riporta alla luce decenni di registrazioni rimaste finora inascoltate



Nelle scorse ore è uscito il singolo Rain In The River, il primo assaggio dell’attesissima nuova opera di Bruce Springsteen, intitolata Tracks II: The Lost Albums. Il Boss ha dato ai fan il primo gustoso boccone di questa sua nuova fatica discografica, offrendo anche il lyric video della canzone (che trovate in fondo a questo articolo). E proprio questo antipasto sta facendo aumentare a dismisura acquolina in bocca e appetito alla folta fanbase del rocker del New Jersey. Il piatto forte (o meglio: il pasto completo) arriverà quest’estate: Tracks II: The Lost Albums sarà disponibile a partire dal prossimo 27 giugno. Con Rain In The River, il cantautore statunitense offre un primo sguardo su questo tesoro rimasto troppo a lungo nascosto. La canzone cattura immediatamente per la sua malinconia lucida, la voce ruvida che graffia e consola, le chitarre che accompagnano il racconto come onde di un fiume emotivo, lo stesso “river” messo appunto a titolo. L’efficacia visiva del lyric video (che trovate qui in fondo, da guardare assolutamente) amplifica l’impatto del testo, rendendo l’esperienza ancora più immersiva e toccante. Ciò che sorprende è la freschezza di un brano scritto molti anni fa, ma che sembra nato per questo momento. In questo senso, Springsteen ci invita a ripensare l’idea stessa di “inedito”: non un frammento scartato, ma una storia che ha semplicemente aspettato il suo tempo prima di sbocciare nelle nostre anime. Nel frattempo, scopriamo le parole - e il loro significato - del testo di questo primo singolo, Rain In The River, tratto da un’imponente antologia che riporta alla luce decenni di registrazioni rimaste finora inascoltate. E in fondo a questo articolo trovate anche il lyric video.

Rain In The River, il testo del nuovo singolo di Springsteen

Di seguito potete leggere il testo completo del nuovo singolo di Bruce Springsteen, l'appena uscito Rain In The River, primo estratto dell'attesissimo antologia arrivo Tracks II: The Lost Albums.

Rain In The River

I held her water, I held my memories

She said, "Now Johnny? Nothing, it means no more to me"

And rain in the river

The rain in the river

In bloody boots

I stood on shadowed ground

Her long black hair neatly falling down

Like rain in the river

Like rain in the river

Last night, I put on my jacket and I went for a ride

Smelled sweet mustard fields, and my Colt at my side

Like rain in the river

Rain in the river

Rain in the river

Oh, rain in the river

Rain in the river

Oh, rain in thе river

Rain in the river

(Hеy!) Rain in the river

Rain in the river

(Hey!) Rain in the river

Rain In The River, la traduzione del testo Di seguito trovate invece la traduzione in italiano del testo, scritto da Bruce Springsteen in inglese, della canzone Rain In The River, il cui titolo è traducibile come Pioggia nel fiume. Pioggia nel fiume Giù sull’acqua

Stringevo la mia Marie

Lei disse: “Adesso, Johnny, il tuo amore per me non significa più

Della pioggia nel fiume

Della pioggia nel fiume” Con stivali insanguinati io stavo sopra terre di ombre

I suoi lunghi capelli neri cadevano dritti

Come pioggia nel fiume

Come pioggia nel fiume La notte scorsa mi sono messo il giubbotto e sono uscito a fare un giro

Ho annusato i campi di dolce senape, con la mia Colt al mio fianco

Come pioggia nel fiume

Pioggia nel fiume

Pioggia nel fiume

Rain In The River, la voce di un disco rimasto nell’ombra Ad aprire questo viaggio nel cuore del repertorio segreto di Springsteen è il singolo Rain In The River, brano tratto da Perfect World, uno dei sette album del Boss finora mai pubblicati. Il pezzo, accompagnato da un lyric video sobrio ed evocativo (che potete guardare in fondo a questo articolo), si propone come perfetta sintesi della cifra poetica dell’artista, capace di coniugare forza narrativa e intensità musicale. Le parole scorrono in sovrimpressione su immagini essenziali, permettendo all’ascoltatore di entrare direttamente nel cuore della canzone, senza mediazioni o distrazioni. Ciò che emerge è un brano che, pur essendo rimasto nel cassetto per anni, conserva intatta la sua potenza emotiva. La voce di Bruce Springsteen, ruvida e profonda, si intreccia con una strumentazione vigorosa, in un crescendo che restituisce tutta l’energia del rock più autentico. Il video non cerca l’estetica fine a se stessa, ma si concentra piuttosto sul testo e sulla musica, confermando ancora una volta che la semplicità, se autentica, può avere un impatto travolgente. Approfondimento Bruce Springsteen, annunciate nuove date in Europa per il tour 2025

Il ritorno ai nastri nascosti: un progetto di respiro epocale Dopo oltre venticinque anni dalla pubblicazione del primo cofanetto Tracks, Bruce Springsteen torna a frugare tra i cassetti del tempo, dando nuova vita a canzoni che, pur essendo state composte tra il 1983 e il 2018, non avevano mai trovato spazio nella sua discografia ufficiale. Il risultato è Tracks II: The Lost Albums, un’opera monumentale composta dalla bellezza di 83 tracce, espressione di una lunga parabola artistica, che attraversa periodi creativi molto diversi e mette in luce l’incredibile versatilità dell’artista del New Jersey. Il cofanetto sarà disponibile in due versioni, pensate per accontentare pubblici diversi ma ugualmente appassionati: una in formato digitale e CD, suddivisa in sette dischi, e una prestigiosa edizione in vinile da nove LP, destinata a chi predilige il calore del suono analogico e l’oggetto da collezione. Approfondimento Deliver Me From Nowhere, Springsteen sul set con Jeremy Allen White

Una riscrittura della storia musicale di Springsteen Tracks II: The Lost Albums non è soltanto una raccolta di brani dimenticati, ma una vera e propria ricostruzione del percorso artistico del Boss, attraverso capitoli finora rimasti incompiuti o sospesi. I sette dischi che compongono il cofanetto – tra cui spiccano titoli come LA Garage Sessions '83, Faithless, Twilight Hours e lo stesso Perfect World – raccontano storie parallele, percorsi alternativi, tentativi che, per una ragione o per l’altra, non hanno mai raggiunto il pubblico. Oggi, grazie a questa nuova pubblicazione, tornano alla luce come testimonianze preziose di un artista che ha sempre saputo reinventarsi. Ogni album rappresenta una diversa sfaccettatura del suo universo sonoro. Alcuni affondano le radici nel rock più essenziale, altri esplorano territori nuovi, sperimentano strumenti e atmosfere inusuali, flirtano con l’elettronica, si avvicinano al country o si tingono di colori cinematografici. In ciascuno si percepisce la volontà di raccontare, la tensione narrativa che è da sempre il marchio distintivo di Springsteen.

Di seguito trovate il lyric video del singolo di Bruce Springsteen Rain In The River.