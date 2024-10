Bruce Springsteen, annunciate nuove date in Europa per il tour 2025

Approfondimenti

“Born tu run” - Questo è sicuramente uno dei brani più iconici del cantante. È del 1975 ed è stato il primo vero successo internazionale di Springsteen. Questo un celebre passaggio: We gotta get out while we're young, 'Cause tramps like us, baby we were born to run (Dobbiamo fuggire finché siamo giovani. Perché i vagabondi come noi, tesoro, sono nati per fuggire)