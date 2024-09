Bruce Springsteen, nel trailer del docu ribadisce: "Non me ne vado"

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel film di genere docu che debutterà su Disney+ a ottobre e seguirà il Boss e la sua band durante il loro tour più recente. Il trailer di Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band include due minuti del rocker del New Jersey e della E Street Band in tour, dietro le quinte e durante varie interviste



Il trailer, uscito in rete nelle scorse ore (potete guardarlo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo), include due minuti del rocker del New Jersey e della E Street Band in tour, dietro le quinte e durante varie interviste.

Il film debutterà negli Stati Uniti su Hulu e in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 25 ottobre. Sentiamo Bruce Springsteen riflettere sulla sua carriera nel video che presenta il documentario: "Ho intenzione di continuare finché le ruote non cadranno”, queste le sue parole citate nella clip.

Uno sguardo dietro le quinte dei concerti Martedì 24 settembre, Hulu e Disney+ hanno condiviso un nuovo trailer per il prossimo documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, che offre uno sguardo dietro le quinte dei leggendari concerti di un’icona non solo statunitense ma proprio mondiale. Il trailer presenta immagini di Springsteen, 75 anni, nel backstage dei suoi show e assieme alla E Street Band, oltre a spezzoni di quando sia lui sia gli altri erano più giovani. Nella clip Springsteen chiude definitivamente le voci su un suo eventuale ritiro dalle scene e un tour d'addio: "Non vado da nessuna parte”, dice fuori dai denti.

"Da quando avevo 16 anni, suonare dal vivo è una parte profonda e duratura di ciò che sono e di come giustifico la mia esistenza qui sulla Terra", affermaSpringsteen nel trailer. "Ma quando il mondo si è fermato, ho promesso che se fossimo riusciti a superare tutto questo, avrei organizzato la festa più grande possibile”.

Springsteen sulla formazione uguale da 40 anni Successivamente, il rocker riflette su cosa significhi esibirsi con la stessa formazione da quarant'anni e sul perché non abbia intenzione di rallentare la propria carriera. "Ho intenzione di continuare finché le ruote non cadranno e finché il pubblico continuerà a seguirmi", dice a proposito delle sue esibizioni. "Questo è il mio lavoro”. Un lavoro che è quasi più di una mera professione: per lui sembra quasi una missione. Citando nuovamente le sue parole, infatti, suonare per il Boss è il modo in cui giustifica la sua esistenza qui sulla Terra…

Presentato in anteprima l'8 settembre a Toronto Road Diary è stato presentato in anteprima l'8 settembre 2024 al Toronto International Film Festival. Segue Springsteen e i suoi compagni di band mentre preparano e lanciano il loro primo tour dal 2017. Diretto da Thom Zimny, il documentario include interviste con oltre una dozzina di membri della E Street Band, inclusi i defunti Clarence Clemons e Danny Federici.

Road Diary offre al pubblico uno sguardo intenso, intimo, privato e inedito sul legame tra Springsteen e il suo gruppo. Pone anche l’accento sulla dedizione al lavoro che tutti loro, sia Bruce Springsteen sia i membri della E Street Band, hanno mantenuto nel corso degli anni. Il film segna anche la prima volta in cui la moglie di Springsteen e membro della E Street Band, Patti Scialfa, parla pubblicamente della sua diagnosi di mieloma multiplo.

Per vivere la “magia che sperimentiamo ogni sera” "Il nostro nuovo film, Road Diary, vi porterà in un viaggio dietro le quinte, dalle prove ai concerti che abbiamo eseguito in tutto il mondo quest'anno", ha detto l’artista di Dancing in the Dark in un'anticipazione su Instagram. "Potrete vivere un po' del divertimento e della magia che sperimentiamo ogni sera”. Il documentario verrà presentato in anteprima su Hulu e Disney+ il 25 ottobre 2024.



