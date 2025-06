Sangiovanni, il racconto della crisi e della rinascita

La pausa e la rinascita

Sangiovanni è uno dei protagonisti dell'estate in musica 2025 e per i suoi fan, che avevano dovuto rinunciare per un po' alla sua presenza sia in termini di produzione di nuove canzoni che dal vivo, è una notizia davvero ottima.

Il cantautore classe 2003 sta bene, lo aveva detto lui stesso sui social e lo ha ribadito ospite da Alessandro Cattelan in una puntata di Supernova in cui ha parlato della sua rinascita.

Il percorso non è stato semplice perché non è facile ritrovare le energie e la forza per sorridere quando, agli occhi del mondo, hai tutto. Il disagio di stare in pubblico lo ha portato alla difficile scelta di staccare da tutto e da quei fan che gli dimostravano amore fin dai tempi in cui, poco più che adolescente, aveva esordito ad Amici.

La pausa è servita non banalmente ricaricarsi ma per trovare una nuova energia che motivasse la sua vita e il suo lavoro. Il giovane cantautore vicentino si è aiutato con la terapia e con la musica che, adesso, lo spinge verso una nuova fase, più consapevole e matura, nata da una maggiore conoscenza di se stesso.