Sangiovanni torna in concerto, al Mi Ami il primo live dopo tre anni

A tre anni dal suo ultimo concerto e dopo un periodo di pausa, Sangiovanni torna a cantare dal vivo: al Mi Ami il cantautore sale sul palco visibilmente emozionato ma molto felice, consapevole di essere ritornato sul posto dove gli piace stare, e a fare ciò che ama. Quattro brani, qualche confidenza al pubblico, tanti ringraziamenti a Carlo Pastore, Direttore Artistico del Mi Ami, per avergli dato questa possibilità: Sangio è tornato. E al Festival ha presentato in anteprima il suo nuovo brano. Il nostro racconto

Al Mi Ami gli ospiti a sorpresa, oramai, fanno parte del Festival: ogni tanto può arrivare un artista non annunciato sulla lineup ufficiale, ed è anche questo il bello del Festival che da diciannove edizioni porta dell’ottima musica nel maggio milanese. L’edizione del 2025 non delude le aspettative, e regala una bellissima sorpresa: il concerto di Sangiovanni, un breve live sul Palco Lago, tra Il Teatro degli Orrori ed Emma Nolde.

Sangio canta un nuovo brano al Mi Ami Festival

Sabato sera, alle 23.35 Sangio sale sul palco: visibilmente emozionato, inizia subito a cantare Luci allo xeno, brano pubblicato qualche settimana fa e che segna ufficialmente il suo ritorno dopo una pausa in cui si è dedicato a se stesso senza abbandonare la musica, a cui ha continuato a dedicarsi solo per il piacere di farla. Traspare molta emozione nei suoi occhi, emozione che Giovanni prova a nascondere coprendosi con il cappellino che indossa. Ma la gioia di essere tornato dal vivo è troppo grande e, dopo la prima canzone, il giovane cantautore si rivolge al pubblico dicendo: “Grazie a tutti per essere qui, vorrei cantarvi un nuovo brano” e inizia la canzone che, senza alcun dubbio, ci accompagnerà in questa lunga estate di musica. Poi è tempo di Cielo dammi la luna, brano dell’album di debutto Cadere volare e, ultimo ma non meno importante, di Farfalle, canzone portata alla 72ma edizione del Festival di Sanremo.

I ringraziamenti a Carlo Pastore, l'augurio a tutti

Prima di salutare il pubblico, Sangio si rivolge al pubblico ringraziando tutti, in particolare Carlo Pastore, Direttore Artistico del Mi Ami, per aver creduto in lui. Poi una confidenza: “Non faccio live da tre anni e sono sempre stato bene, ma questa settimana ho avuto un febbrone…ma noi non molliamo mai, mai!” Prima di lasciare il palco, Giovanni aggiunge una cosa molto importante: “In Farfalle canto Non voglio stare male: ecco, mi auguro che questa sera sia un nuovo inizio per tutti noi. Grazie a tutti, ci vediamo presto!”

Bentornato Sangio, bello rivederti. Ti riaspettiamo presto dal vivo.