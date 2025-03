Sangiovanni ritorna in studio: "Sto meglio. Grazie per il supporto"

Sangiovanni sta per ritornare sulle scene: il cantautore di Vicenza, pseudonimo di Giovanni Pietro Damian, ha annunciato il ritorno in studio, rassicurando i fan con le parole "Ora sto meglio”. Non sono mancati anche i ringraziamenti: “Grazie per il supporto”, ha aggiunto l’artista.



Con un video condiviso nelle scorse ore su Instagram (potete guardare la clip in fondo a questo articolo), il musicista assicura che tornerà presto per presentare nuove creazioni. L’ultimo contenuto pubblicato sui social dall’ex di Amici risale all’ottobre del 2024, motivo per cui questa sua nuova apparizione in rete è stata ben accolta dalla fanbase di Sangiovanni.



“Ciao, come state?”, con queste parole esordisce nel video il cantante, rivolgendosi direttamente ai propri follower. Nel giro di pochi secondi, il contenuto apparso sulla sua pagina di IG ha collezionato molti like e commenti.



Potete guardare il video di Sangiovanni nel post che trovate in fondo a questo articolo.