Lorde in concerto in Italia per una data a novembre a Bologna

La cantautrice neozelandese con cittadinanza croata, pseudonimo di Ella Yelich-O'Connor, dopo anni di silenzio creativo e sporadiche apparizioni internazionali è pronta a riabbracciare il suo pubblico con un ritorno che promette di lasciare il segno. L’Italia rientra tra le fortunate tappe della tournée: il concerto si terrà sabato 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Da sempre fedele a un percorso artistico fuori dagli schemi, Lorde ha annunciato l’uscita di un nuovo album, Virgin, prevista per il 27 giugno 2025. Un progetto molto atteso, che sarà accompagnato dal tour mondiale “Ultrasound”, in partenza subito dopo il debutto discografico.

Il live del 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, rappresenta l’unica occasione dell’anno per ascoltare dal vivo la musicista neozelandese nel nostro Paese. Come ha dichiarato lei stessa alla propria fanbase: "Questi sono davvero gli ultimi momenti in cui siamo solo noi, tutto sta per cambiare. Non vedo l’ora, sarà una cosa pazzesca, non ne avete idea".

Bologna si prepara a ospitare l'unica data italiana del tour "Ultrasound" Lorde manca dai palchi italiani da tre anni, e il suo ritorno sarà celebrato in grande stile. La location scelta è l'Unipol Arena, uno degli spazi più capienti e attrezzati del panorama musicale italiano. Il concerto sarà reso ancora più speciale dalla presenza di The Japanese House, che aprirà la serata in qualità di ospite speciale. I fan più affezionati avranno modo di assicurarsi un posto in anticipo rispetto alla vendita generale. L'accesso prioritario sarà riservato a chi è iscritto alle piattaforme Concerto Family e My Live Nation, con una prevendita esclusiva che partirà alle ore 10:00 di giovedì 15 maggio. Parallelamente, anche la piattaforma Spotify metterà a disposizione i biglietti in anteprima. Per chi invece preferisce attendere la vendita aperta al pubblico, l'appuntamento è fissato per venerdì 16 maggio alle ore 10:00, sul sito di Ticketmaster.

Una scaletta che promette emozioni, tra novità e grandi classici Sul palco, Lorde non è mai uguale a se stessa. Ogni sua esibizione si rivela un'esperienza irripetibile, una combinazione di energia travolgente, intimità emotiva e voglia di sperimentare. In occasione del concerto in programma all'Unipol Arena di Bologna, previsto per il 29 novembre 2025, la cantautrice neozelandese proporrà certamente una selezione dei brani che hanno segnato la sua carriera, affiancandoli alle tracce di Virgin, il nuovo album che racconta una rinascita artistica e personale. Tra i momenti che il pubblico attende con maggiore curiosità ci potrebbe essere una nuova interpretazione di Solar Power, il singolo che ha dato il nome al disco del 2021 e che incarna una delle fasi più luminose del percorso creativo dell'artista. Accanto a questa possibile sorpresa, non mancheranno i grandi classici che l'hanno consacrata sulla scena internazionale, come Royals e Team, inni generazionali che hanno rivoluzionato l'estetica del pop moderno. Lorde non rinuncia mai all'intensità emotiva, ed è lecito aspettarsi anche l'esecuzione di brani come Tennis Court e Green Light, due canzoni tra le più amate dai suoi fan, capaci di trasformare ogni concerto in un momento collettivo di condivisione e catarsi. La scaletta, come da sua abitudine, resterà aperta a variazioni e colpi di scena: l'artista ama sorprendere il pubblico con versioni riarrangiate, pezzi poco eseguiti in passato o improvvisazioni nate dall'energia della serata.

Un percorso artistico che ha riscritto le regole del pop Ella Yelich-O'Connor, conosciuta dal mondo come Lorde, ha conquistato la scena internazionale giovanissima, grazie a un talento fuori dal comune e a una sensibilità musicale capace di parlare a diverse generazioni. La sua carriera ha preso il volo nel 2013 con l'album Pure Heroine, un debutto che ha ridefinito i canoni del pop contemporaneo. Lorde ha sempre rifiutato le convenzioni, costruendo un linguaggio personale fatto di introspezione, sperimentazione sonora e testi profondamente poetici. Il brano Royals, scritto in appena mezz'ora, le ha regalato fama mondiale, due Grammy Awards e milioni di ascolti in streaming. Un singolo che, criticando l'ostentazione del lusso nell'industria musicale, ha saputo proporre un'estetica alternativa e sincera, aprendo la strada a una nuova generazione di artiste.

Premi, colonne sonore e riconoscimenti internazionali Oltre ai Grammy vinti per Royals, Lorde ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti nel corso della sua carriera. Tra questi spiccano due BRIT Awards, un MTV Video Music Award e diversi premi Billboard. Nel 2014 ha anche curato la colonna sonora del film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, scrivendo e interpretando il brano Yellow Flicker Beat, che le è valso una nomination ai Golden Globe.

Virgin è il suo nuovo capitolo discografico Il nuovo lavoro di Lorde, intitolato Virgin, rappresenta un ritorno in grande stile dopo la parentesi intima di Solar Power. L’album nasce in un periodo di rinnovamento personale per l’artista, che dopo la fine di una lunga relazione è tornata a vivere a New York. Le undici tracce che compongono il disco promettono un’esplorazione profonda di temi come la rinascita, la vulnerabilità e il cambiamento. Co-prodotto da Lorde stessa con Jim-E Stack, e impreziosito dalla collaborazione con Charli XCX, Virgin si preannuncia come un album introspettivo ma potente. Il primo singolo estratto, What Was That, ha già conquistato critica e pubblico, anticipando l’atmosfera intima e riflessiva del progetto. L’immagine scelta per la copertina – una radiografia blu di un bacino – è simbolo della trasparenza e dell’onestà emotiva che permeano l’intero lavoro. Approfondimento Lorde, Mood ring: è uscito il video della canzone